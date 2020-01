Calciomercato Inter, Gabigol a un passo dal Flamengo: affare in chiusura

Calciomercato Inter Gabigol | C’era una pretendente molto agguerrita per Gabigol, attaccante dell’Inter esploso in prestito con la maglia del Flamengo, in queste settimane. Si trattava del West Ham United club di Premier League pronto a mettere sul piatto 18 milioni di sterline (poco più di 18 milioni di euro) per comprare il giocatore e allontanarsi dalla zona calda della Premier League. Il brasiliano era stato cercato anche l’anno scorso, ma alla fine la trattativa era sfumata perché l’ex tecnico degli Hammers Manuel Pellegrini non lo riteneva adatto al suo tipo di gioco.

Ma con l’arrivo a Londra di David Moyes la situazione è cambiata. Ma in queste ora il West Ham deve praticamente dire addio all’affare perché la situazione si è definita in maniera netta per il riscatto di Gabigol da parte del Flamengo. Lo riporta con dovizia di particolari il popolare account edition Brasil Edition il quale sottolinea che il club di Rio de Janeiro ha raggiunto l’accordo con Gabigol per il suo contratto. Ora gli emissari del Flamengo stanno lavorando all’accordo con l’Inter, accordo che sembra a un passo. Il club brasiliano offre 17 milioni di euro, l’Inter ne chiede 22 a 20 milioni di euro l’affare si chiude.

I should clarify, that the recent Globo news stated that Flamengo has only reached an agreement with Gabigol over his contract. Now they are working on an agreement with Inter Milan, but a deal is getting close. The fee would be at least 20M euros. pic.twitter.com/DkBSW9ipnn

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) January 16, 2020