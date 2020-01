Roma, infortunio Zaniolo parla Mariani: “Può farcela per l’Europeo”

Roma, infortunio Zaniolo parla Mariani

Roma infortunio Zaniolo Mariani | Dal maledetto momento in cui il gioiello della Roma, Nicolò Zaniolo, è stramazzato a terra sull’incerto manto erboso dell’Olimpico si sono succedute analisi e supposizione sulle cause dell’infortunio e sui tempi di recupero. Dopo quasi 48 ore fa chiarezza su tutti gli aspetti l’unico soggetto titolato a fornire indicazioni certe, ossia il Professor Pierpaolo Mariani, uno dei più importanti chirurghi del ginocchio del globo. Oltre duemila atleti operati in carriera. Mariani è stato intervistato per l’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport. Ecco cosa ha detto.

Ultime Roma, i tempi di recupero del centrocampista

Tipo di intervento: “Intervento di routine classica, è durato cinquanta minuti. Si è trattato di una lesione del crociato con interessamento del menisco. Non ci sono state particolari difficoltà. Ora il ragazzo deve fare il percorso riabilitativo e la Roma provvederà a questo”

Tempi di recupero: “Zaniolo potrebbe tornare a giocare per l’Europeo ma nessun Commissario Tecnico occupa una casella con un punto interrogativo per una presenza che può essere un’incognita. Ci sono state delle eccezioni come Totti ma dal mio punto di vista è fondamentale che il ragazzo recuperi bene”

Tecnica di intervento: “Ho usato quella del tendine rotuleo si preleva dallo stesso ginocchio la parte centrale del tendine con due brattelle ossee e con l’autotrapianto viene inserito al posto del legamento con due viti riassorbibili. Oggi è la tecnica più affidabile ed è la stessa che viene usata per un calciatore come per la casalinga di Voghera”.

Pertanto via libera a livello medico alla possibilità che Zaniolo possa essere a disposizione di Mancini per gli Europei del 2020 ma in tal senso potrebbe essere la stessa Roma a frenare convinta che ogni tipo di accelerazione possa essere dannosa al recupero completo.