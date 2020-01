Oroscopo di domani 16 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo di domani, Paolo Fox 16 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giovedì e venerdì sono due giornate strane, pesanti, in cui ti troverai in disputa con gli altri. Avere a che fare con persone che non ti ascoltano è difficile. Nelle questioni di lavoro e personali qualcosa non va, ci vuole molta attenzione.

Toro. Giovedì e venerdì sono due giornate in cui hai bisogno di rafforzare le tue emozioni. Cerca di parlare entro venerdì. Il fine settimana potrebbe presentare qualche spigolosità. Chi non sta dalla tua parte nei prossimi mesi sarà allontanato!

Gemelli. Rispetto a ieri hai una marcia in più! Giornata che porterà soddisfazioni, devi superare una piccola crisi d’amore. Mi raccomando, almeno fino a venerdì cerca di non alimentare troppe polemiche!

Cancro. In questo giovedì hai tante cose da dire: io ho dato una valutazione positiva. Stai vivendo un periodo di incertezze. Ora hai più coraggio nel dire certe cose e nell’allontanare situazioni e persone. Sabato e domenica puoi ricucire uno strappo d’amore. Rimanda a sabato le discussioni.

Leone. Giovedì di recupero per il lavoro ma fisicamente sei giù di corda. Per quel che concerne la tua lucidità mentale e la capacità di progetto a lunga scadenza non ci sono blocchi. Non fare le ore piccole e non metterti contro persone che posson orappresentare un ostacolo. Potresti pagarne le conseguenze nel prossimo weekend.

Vergine. In questo momento la situazione sentimentale è quella che mi sembra meno facile da gestire. Amore lontano a livello fisico o psicologico. Sabato o domenica sarà possibile ricucire uno strappo. Se stai dando molto spazio al lavoro, potresti mancare nella famiglia. Potrebbe pesarti.

Oroscopo Paolo Fox 16 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Al momento molti dei pensieri sono riservati alla casa e a problemi finanziari. Non è facile mettere tutti d’accordo. Dopo un periodo di stallo e infortuni fisici arriva un periodo molto interessante.

Scorpione. Questa seconda parte di settimana aiuta a recuperare dopo tre giorni non facili e pieni di polemiche. Sabato e domenica saranno giornate migliori. Evita complicazioni in amore, soprattutto se ci sono due storie in ballo. Il lavoro prende troppo tempo, possono esserci tensioni familiari.

Sagittario. Giovedì e venerdì sono giornate di recupero. Il tema del viaggio è sempre attivo. La seconda parte di questa settimana alimenta una buona fortuna: Marte nel segno regala anche la voglia di fare progetti nuovi.

Capricorno. Per essere felice devi avere un progetto in mente! Sei una persona che riesce a stare bene solo se vede tutto chiaro. Il tema della grande energia per risvegliare quella natura positiva che hai dentro. Non essere pessimista.

Acquario. Le prossime 48 ore saranno caratterizzate da una lieve fatica fisica. In generale questo giovedì è una giornata a tre stelle su cinque. Una grande voglia di risvegliare una passione e di vivere accanto a una persona che ti interessa. Sono giornate attive quest per parlare di cose importanti.

Pesci. Ti sentirai piuttosto forte in questo giovedì. Fine settimana che permette agevolazioni in amore. L’unico rischio è se sei in una storia da anni e ti innamori di un’altra persona. Tutte le relazioni difficili andranno gestite. Al momento meglio non mettersi nei guai.

GUARDA QUI IL VIDEO OROSCOPO