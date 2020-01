Notizie Inter, Ausilio: “C’è fiducia, stiamo facendo il meglio”

Ultime Inter | Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato a Sky Sport a Linate dopo il suo ritorno da Londra:

“Eriksen e Giroud? I tifosi devono avere fiducia in quello che sta facendo la squadra che sta cercando di fare il meglio e lo hanno dimostrato. Non ci sono aggiornamenti da Londra, noi abbiamo fiducia in generale e non per due calciatori. Abbiamo fiducia per tutto, se c’è la possibilità di migliorare lo faremo. Sono d’accordo con l’allenatore a prescindere”.

Qui le ultime sugli affari.