Ancora una vittoria per i rossoneri, anche senza Ibrahimovic: gli uomini di Pioli passeggiano sulla Spal vincendo per 3-0. Ecco la sintesi del match.

I gol e la sintesi di Milan-Spal di Coppa Italia

Sblocca il risultato e se stesso Piatek, che non segnava dallo scorso 8 dicembre: è il minuto 20 quando il polacco, servito in profondità da Bennacer, batte il portiere in uscita piazzandola all’angolino. Raddoppio che porta la firma di Samu Castillejo, poco prima della fine del primo tempo: il suo sinistro dal limite dell’area s’infila giusto all’incrocio dei pali. Chiude la tenzone, al minuto 66, Theo Hernandez: il numero 19 recupera palla a metà campo e si invola verso la porta, prima di far partire direttamente da fuori area un diagonale potente e preciso che si infila all’angolino basso alla sinistra di Berisha.