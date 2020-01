Gotti dopo Juventus-Udinese: “Non sono scontento, c’era voglia di giocare”

Gotti dopo Juventus-Udinese

Gotti, tecnico ad interim dell’Udinese, ha parlato ai microfoni Rai dopo la sconfitta contro la Juventus. Ecco le sue parole:

“Non posso essere arrabbiato per quanto riguarda l’atteggiamento nella partita, c’era voglia di giocare da parte della mia squadra. La Juventus è passata in vantaggio la prima volta che è entrata nella nostra area, poi c’è stata un’ingenuità sul secondo gol, e da allora è diventato tutto difficile. Stasera volevo provare chi aveva avuto meno spazio, volevo fare una prova. Sono alla ricerca di cose positive. L’Udinese è una squadra che milita da 25 anni in Serie A ed ha una struttura molto solida, non sono di certo io a dover parlare di strategie. Sullo Scudetto? Le pretendenti sono molto forti, il girone di ritorno può essere bello e molto interessante per tanti aspetti. Le caratteristiche sono molto diverse, e questo le rende un patrimonio per il calcio italiano”.