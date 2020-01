Calciomercato Roma, visite mediche per Politano: Spinazzola a Milano

Calciomercato Roma, visite mediche per Politano

Calciomercato Roma Politano | Matteo Politano è sbarcato a Roma pronto per iniziare la sua avventura in giallorosso. L’attaccante è atterrato a Fiumicino poco prima delle 9, la mattinata la trascorrerà a Villa Stuart per le consuete visite mediche prima di mettersi a disposizione dell’allenatore Paulo Fonseca. Politano torna così nel club che lo ha cresciuto mentre è atteso al percorso inverso Leonardo Spinazzola. Il difensore lascia la capitale per approdare alla corte di Antonio Conte. Anche l’ex juventino è atteso a Milano per le visite mediche in questi minuti.

Mercato Roma, Spinazzola verso l’Inter

Come recita l’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport Roma e Inter hanno raggiunto l’intesa per un’operazione a titolo definitivo da 25-26 milioni di euro, quotando alla pari i due giocatori. La formula non prevede plusvalenze per nessuno dei due club. Leonardo Spinazzola ha già un accordo per il suo nuovo contratto, 2,7 milioni di euro anno con scadenza identica all’attuale, 30 giugno 2024. Invece Matteo Politano salirà dagli attuali 1,6 milioni a 2,2 netti più bonus con prolungamento della scadenza dal 2023 al 2024. Oggi tutti i tasselli andranno a posto per chiudere quest’affare-lampo, nato appena lunedì sera.