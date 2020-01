Calciomercato Milan: Under ha detto “sì”, caccia al terzino sinistro

Ultime Milan | Il Milan prosegue i contatti con Under, c’è già il sì del calciatore come riportato da Sky Sport. I rossoneri vorrebbero portare il turco a Milano a titolo definitivo. Suso potrebbe essere la contropartita ma a Milano sarebbe in ogni caso l’alternativa a Politano. In ogni caso Under potrebbe arrivare anche con la cessione di Piatek. La soluzione potrebbe essere uno scambio di prestiti con diritto di riscatto. Per posticipare ogni discorso al prossimo giugno e capire se cambiando aria i due giocatori possano ritrovare la fiducia un po’ perduta a Roma e Milano.

Intanto i rossoneri, venduto Rodriguez, cercano un terzino sinistro. Piace Robinson del Wigan.