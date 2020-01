Calciomercato Atalanta: offerta per Ghiglione, si può chiudere subito con il Genoa

Calcio mercato Atalanta – Paolo Ghiglione può arrivare subito. L’Atalanta ha messo nel mirino l’esterno di centrocampo del Genoa, perfetto per il 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini. I continui problemi fisici di Timothy Castagne (riserva nelle ultime due partite di campionato con Parma e Inter) può portare il club nerazzurro ad intervenire sul mercato. Castagne lamenta noie al ginocchio sinistro da inizio stagione ed è per questo che ha giocato con molta discontinuità. Intanto la dea pensa al presente e al futuro e potrebbe arrivare l’investimento per Paolo Ghiglione.

Mercato Atalanta – Pronta l’offerta per Ghiglione, il Milan resta lontano

Ultime notizie Atalanta – Il club nerazzurro è pronto a formulare un’offerta ufficiale al Genoa per l’esterno difensivo di spinta (ad oggi uno dei migliori assistman di Serie A) e punta a chiudere in tempi anche abbastanza brevi. Su Ghiglione c’era anche il forte interesse del Milan nelle ultime settimane. Il club rossonero in queste ultime ore però sembra intenzionato a puntare sul ritorno di Diego Laxalt, attualmente al Torino. Ghiglione è un difensore di spinta classe 1997, in questa stagione ha già collezionato 5 assist con la maglia rossoblù. Non è da escludere che l’Atalanta punti sul calciatore in vista della prossima stagione, lasciandogli concludere quella attuale con la maglia del Genoa per completare la crescita.