Notizie Fiorentina, Iachini: “Cutrone gioca, Chiesa non vorrei rischiarlo”

Ultime Fiorentina | Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani contro l’Atalanta in Coppa Italia:

“Oggi andrò in campo e vedremo chi ha recuperato meglio e valuterò se fare dei cambi in corso d’opera. Sicuramente gioca Terracciano al posto di Dragowski, perché è giusto farlo partecipe. Per il resto non ci saranno troppo cambi.

Cutrone? Oggi lo rivediamo, al terzo allenamento, se le risposte saranno sufficienti partirà dall’inizio, anche guardando l’esito dei test che ha fatto ieri. Attacca la profondità e l’area, partecipa in tutte e due le fasi. Deve lavorare con noi ed aumentare la sua condizione.



Infortuni? Pulgar sta recuperando condizione, perché non è al meglio, ma sta giocando nel suo ruolo, ovvero davanti alla difesa. In questo momento ci può stare minor lucidità, ma dobbiamo aspettare che recuperi il suo miglior smalto. Badelj ha avuto qualche problemino fisico ma per noi è importante. Non ha giocato perchè non al meglio”.

Ultime Fiorentina: Iachini su Chiesa

Il tecnico ha parlato del recupero di Chiesa in vista della gara di campionato contro il Napoli.