Calciomercato Napoli: oggi Rrahmani farà le visite mediche

Calciomercato Napoli: 30 milioni per tre colpi

Ultime Calcio Napoli: azzurri scatenati, ADL investe altri 30 milioni per assicurarsi 3 colpi di mercato.

Riepilogando, Cristiano Giuntoli ha già concluso due acquisti, ma non solo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri aspettano il “sì” di uno dei due interessati per chiudere la trattativa per altri due calciatori.

Il Napoli è molto attivo su questa sessione di mercato, ha la necessità di guardare al nuovo progetto futuro e di rendere meno tormentato il presente.

A centrocampo, Rino Gattuso ha chiesto un metodista per il suo 4-3-3 e Giuntoli gli messo a disposizione Diego Demme e Stanislav Lobotka. Il primo si è già allenato con i nuovo compagni, mentre per il secondo si stanno sbrigando alcune questioni burocratiche. In pratica il Napoli ha la lista completa (25 giocatori per la Serie A), c’era un posto libero ed è stato occupato dall’ex capitano del Lipsia. Per far spazio al calciatore servirà cedere un azzurro tra Younes, Malcuit, Llorente e Tonelli. Quest’ultimo potrebbe essere ceduto alla Sampdoria nelle prossime ore ma occhio anche a Ghoulam.

Napoli: Rrahmani pronto per le visite mediche

Intanto, Giuntoli si sta adoperando per convincere Sofyan Amrabat, 23 anni, ad accettare il trasferimento a Napoli. Con il Verona l’accordo è stato trovato, insieme al centrocampista della nazionale marocchina, il diesse napoletano, ha acquistato anche Amir Rrahmani, 25 anni, ingaggiato per rinforzare la difesa. Al club veneto il Napoli verserà 30 milioni di euro, 14 dei quali verranno spesi per il difensore kosovaro che oggi, o al massimo domani, dovrebbe sottoporsi alle visite mediche. Indugia Amrabat che aspetta anche la proposta dell’Inter. Per la fascia sinistra, invece, si sta lavorando per Kostas Tsimikas, 23 anni, dell’Olympiakos.