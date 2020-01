Calciomercato Napoli, addio Ghoulam? Demme ha il suo numero

Distrazione o indizio di mercato? Sul sito del Napoli figura già il nuovo acquisto Diego Demme con la maglia numero 31: addio per il terzino?

Calcio mercato Napoli, Ghoulam ai saluti?

La sua stagione non è certamente esaltante. Fino a questo momento soltanto 5 presenze in Serie A, per un totale di 300 minuti giocati. In campo non scende dalla gara contro il Torino, lo scorso 6 ottobre. Tutto porta a pensare che il Napoli non possa contare su di lui per il resto della stagion e anzi, stando alle ultime riferite da Tuttosport, è uno degli indiziati a lasciare la squadra in questa sessione di calciomercato. A proposito di indizi: il nuovo acquisto Diego Demme, secondo il sito ufficiale della squadra, ha avuto già il suo numero e per qualche ora è stato quello dell’esterno algerino. Nei minuti successivi tuttavia, c’è stato un cambio ulteriore: adesso l’ex Lipsia viene indicato con il numero 4.

Ultime mercato Napoli, il futuro di Ghoulam

Da punto di forza a problema. Quello che era uno degli esterni migliori d’Europa è adesso diventato un punto interrogativo. Provare a venderlo o tentate l’ennesimo recupero? E se addio dovesse essere, a quali cifre? Come riferisce il Mattino, ci sono state delle richieste timide dalla Francia per lui, ma nulla che fosse abbastanza concreto da meritarsi la definizione di trattativa. In settimana ci sarà un altro incontro tra la dirigenza ed l’entourage del giocatore per rifare il punto della situazione.