Calciomercato Milan, Piatek può restare: si allontana l’Aston Villa

Calciomercato Milan: l’Aston Villa molla Piatek?

Calcio Mercato Milan Piatek | Un campionato davvero molto altalenante quello del Milan, che però può sicuramente godersi la bella vittoria di Cagliari nel segno di Ibrahimovic e Leao. I due attaccanti hanno giocato molto bene, sono andati in gol e cosa più importante hanno dimostrato di essere una coppia molto forte. Chi invece è rimasto ancora una volta in panchina è Piatek, deludente in questa stagione, e secondo alcuni prossimo partente in questa sessione invernale.

Tanti sono stati i club intenzionati a provarci per l’ex Genoa, e su tutti sicuramente l’Aston Villa, che qualche giorno fa ha avanzato diverse richieste ai rossoneri. L’attaccante non è mai stato convinto della decisione, e pertanto con il passare del tempo la pista si è raffreddata sempre di più. Se poi ci mettiamo l’alta richiesta del Diavolo (30-35 milioni di euro), il risultato non può che essere uno solo: l’allontanarsi quasi definitivo della squadra londinese, intenzionata ora a cambiare obiettivo.

News Milan: la Premier suggestione per Piatek

L’Aston Villa non è di certo il club più importante in Inghilterra, e al momento nemmeno il fiore all’occhiello delle tante pretendenti per Piatek. Il polacco però ha anche altre richieste dalla Premier League: ci sta provando il Tottenham, al momento più di una suggestione per il centravanti rossonero.