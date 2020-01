Calciomercato Milan, Biglia verso la Premier: i due club interessati

Calciomercato Milan, Biglia ai saluti: sarà addio per l’argentino

Calciomercato Milan – Biglia | I rossoneri continuano a far mercato sia in entrata che in uscita. Dopo aver ceduto Mattia Caldara e Pepe Reina, rimpiazzati entrambi con gli arrivi di Simon Kjaer e Asmir Begovic, il club rossonero continua a liberare gli ‘scontenti’ di casa Milan. Stando a quel che rivelano i colleghi inglesi del Daily Mail, il prossimo sarà Lucas Biglia.

Il centrocampista argentino ed ex Lazio, non sta trovando molto spazio quest’anno. Con Pioli, ha peggiorato il suo bottino, al di là dell’infortunio con cui sta facendo i conti. Sono solo 7 le presenze stagionali trovate dal centrocampista rossonero che, fino allo scorso anno, rappresentava uno dei perni fondamentali del centrocampo di Gennaro Gattuso.

News Milan, Biglia verso la Premier: Norwich o Watford nel suo futuro

Il futuro di Lucas Biglia è lontano dal Milan, stando a quel che rivelano i colleghi inglesi. Il centrocampista interessa a due club di Premier League, con il Celta Vigo che resta sempre sullo sfondo. Sarebbe stato proposto proprio al Norwich e al Watford in Inghilterra, il calciatore argentino vuole tornare a sentirsi protagonista ed è possibile che raggiunga l’ormai ex compagno di squadra, Pepe Reina, in Premier. Sarà questa, una settimana fondamentale per quel che concerne il calciomercato.