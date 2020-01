Calciomercato Juventus, Neuer è una suggestione: notizie dalla Germania

Calciomercato Juventus: dalla Germania accostano Neuer ai bianconeri

Calcio Mercato Juventus Neuer | Una stagione piuttosto positiva per la Juventus, campione d’inverno e vincente a Roma. La squadra di Sarri sta trovando la giusta quadratura, e in questo mercato di gennaio sono previsti altri colpi importanti da parte di Paratici. Il ds bianconero sta sondando diversi profili, e tra questi ci sarebbe anche qualche portiere. Intanto dalla Germania arrivano delle clamorose notizie in proposito: stando al portale tedesco France Football, sembra che Neuer sia stato accostato alla Vecchia Signora.

Una voce inaspettata, e che al momento sorprende un po tutti. Il portiere tedesco, in scadenza nel 2021, sarà presto sostituito dal giovanissimo Nubel, suo erede. Il Bayern Monaco potrebbe infatti decidere di lasciar partire il suo storico estremo difensore per cercare di monetizzare il più possibile. I bianconeri sono una pista calda, anche se al momento le voci non trovano conferme.

News Juventus: Neuer può arrivare?

Neuer è sicuramente uno dei migliori portiere al mondo, oltre che una suggestione molto importante per la Juventus. Il tedesco però difficilmente può arrivare in Italia, specie per via del suo grande legame con i bavaresi. Questi ultimi potrebbero lasciarlo partire, ma al momento è più probabile il contrario. Intanto il club bianconero pensa a blindare Szczesny, suo attuale primo difensore.