Calciomercato Inter: Mertens è nerazzurro, i dettagli

Calciomercato Inter: Mertens ha già l’accordo con l’Inter

Mercato Inter: fatta per Mertens? Una notizia che se confermata avrebbe del clamoroso. Secondo quanto riferito da Mediaset nel corso di Tiki Taka, l’Inter avrebbe praticamente in pugno il colpo Dries Mertens.

Il calciatore arriverebbe a Milano a parametro zero per giugno. L’operazione non solo sarebbe ben avviata, ma praticamente in chiusura. L’attaccante in estate andrà via da Napoli nonostante l’offerta presentata ieri dagli azzurri di 4 milioni di euro all’anno per due stagione più bonus alla firma di altri due milioni.

Il calciatore sarà libero di firmare per il club milanese già da inizio febbraio e per questa ragione starebbe rifiutato tutte le proposte recapitategli in questi giorni.

Ultime Inter: su Mertens c’era mezza Serie A, anche Roma e Juventus avevano fatto un tentativo

Mertens era un obiettivo concreto anche per la Roma, ma i giallorossi si sono scontrati con le richieste dell’entourage del calciatore. Su di lui anche la Juventus, dove il belga avrebbe potuto ritrovare Sarri artefice della sua esplosione da attaccante centrale. Con Higuain in là con l’età, al tecnico toscano tornare a lavorare con Dries Mertens avrebbe fatto molto comodo. L’ex PSV, attualmente infortunato ed in Belgio per le terapie, dovrebbe essere un rinforzo per Antonio Conte dalla prossima stagione.