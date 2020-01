Parma-Lecce: streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky o DAZN?

Parma-Lecce Streaming | L’ultima gara del girone di andata andrà in scena questa sera allo stadio Tardini di Parma e vedrà contrapposte la squadra emiliana che riceverà il Lecce. Assenti tra le fila dei padroni di casa Gervinho ed Inglese. Liverani, invece, ha bisogno di vincere per risollevare la squadra che vive un momento di calo.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi – commento: Carolina Morace

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni

TUTTI I LINK PER VEDERE LA GARA IN STREAMING