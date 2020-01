Parma-Lecce, Liverani a fine match: “Ci servono tre acquisti”

Parma-Lecce, Liverani a fine match

Parma Lecce Liverani| Al termine del match perso in Emilia Romagna per 2-0, il tecnico dei salentini, Fabio Liverani, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Lecce, le parole del tecnico

Il Parma “Per caratteristiche stiamo cercando l’intensità, abbiamo ragazzi che devono essere integrati con quelli che abbiamo soprattutto a centrocampo. Facciamo tanta fatica per giocare ma non siamo attenti in fase di non possesso dove occorre avere aggressività per indole e per esperienza”

Errore sul gol “Abbiamo affrontato una squadra forte abbiamo fatto la nostra partita fino al gol non abbiamo avuto paura di attaccare. Poi gli episodi fanno la differenza. Abbiamo preso gol con palla in uscita e prendiamo il gol. Con il Parma avanti diventa tutto più difficile”

Mercato “Come nomi chiedi al direttore sportivo che è più facile. Sicuramente ci serve un difensore con caratteristiche diverse da Lucioni e Rossettini, la mezzala di fisicità una mezzala che può fare area area e il trequarti che ci dia la possibilità per inserimenti e ultimi passaggio. Gli attaccanti li abbiamo ma hanno problemi di salute il mio augurio è di poterli allenare continuativamente”