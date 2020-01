Notizie Juventus, infortunio all’adduttore per De Sciglio: i tempi di recupero

Notizie Juventus, infortunio all’adduttore per De Sciglio

Notizie Juventus infortunio De Sciglio | Questa mattina, presso il centro medico terapeutico J|Medical, il terzino della Juventus, Mattia De Sciglio, è stato sottoposto ad esami strumentali. Gli esami in questioni hanno escluso la presenza di lesioni muscolari ma hanno evidenziato l’elongazione del muscolo grande adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno. Ad oggi si parla di almeno quindici giorni di assenza.

Ultime Juventus, i tempi di recupero

Sarri pertanto, dopo il grave infortunio occorso a Demiral ieri sera all’Olimpico viene a trovarsi in piena emergenza e in un periodo della stagione decisamente complicato in termini di impegni. Mercoledì 15 gennaio per la Juventus ci sarà l’esordio in Coppa Italia, alle ore 20.45 contro l’Udinese all’Allianz Stadium, mentre domenica 19 alle 20.45 ci sarà la visita a Torino del Parma. Per non tacere del fatto che il 26 ci sarà il ritorno di Sarri al San Paolo per il match contro il Napoli. Come recita una nota ufficiale del Club di Andrea Agnelli “il gruppo di Maurizio Sarri si è ritrovato nella tarda mattinata di oggi: per chi è stato maggiormente impegnato ieri seduta di scarico, mentre il resto della squadra è scesa in campo, dedicandosi a lavoro tecnico e partita. Domani l’appuntamento è fissato al pomeriggio”. Da sottolineare infine che il Club attraverso i propri canali social ha rincuorato con grande forza il difensore centrale turco.