Politano-Spinazzola, scambio Inter e Roma: domani si chiude

Calciomercato Roma – Matteo Politano per Spinazzola all’Inter

Calcio mercato Roma – Politano | La rottura del legamento crociato di Nicolò Zaniolo (ieri in Roma-Juventus) ha cambiato i piani della Roma. In meno di 24 ore il club giallorosso potrebbe aver trovato la soluzione definitiva. Scambio con l’Inter: Politano per Spinazzola. Trattativa impostata in giornata tra il ds Petrachi e Marotta. Già nella giornata di domani si può chiudere.

Notizie Roma calcio – Politano per Spinazzola

Con i continui infortuni di Kluivert e Mkhitaryan e ora quello del giovane trequartista (stagione finita) la Roma è obbligata a tornare su un calciatore offensivo. Matteo Politano dell’Inter torna può finire in giallorosso. Milan, Napoli e Fiorentina le altre squadre di Serie A sul calciatore in uscita dall’Inter di Conte sembrano ormai beffate. Accordo di massima tra i due club. L’Inter cercava un esterno mancino che potesse sopperire all’infortunio di Asamoah. Domani potrebbe esserci la chiusura dell’affare. Distanza soltanto sull’ingaggio percepito dei calciatori.