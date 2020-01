Calciomercato Milan, Kjaer è il nuovo difensore dei rossoneri (UFFICIALE)

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan, Kjaer arriva al Milan: ora è ufficiale

Calciomercato Milan – Kjaer | Arriva dal Siviglia il nuovo acquisto del Milan: Simon Kjaer è ufficialmente un nuovo giocatore dei rossoneri. Il difensore era in prestito all’Atalanta, squadra con cui ha ritrovato la Serie A dopo le esperienze passate con la maglia del Palermo e della Roma. Conosce dunque molto bene il campionato italiano e il Milan si è assicurato per i prossimi sei mesi, la valida alternativa alla coppia di difesa formata da Musacchio e Romagnoli. Il Siviglia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato la rescissione del prestito all’Atalanta, per poi confermare il prestito con diritto di riscatto al Milan.

News Milan, Kjaer in prestito con opzione per il riscatto: il comunicato e i dettagli

Il difensore resterà almeno fino al termine della stagione. Simon Kjaer si prepara ad una nuova avventura in Italia e questa volta con la maglia del Milan. Il difensore centrale danese è pronto ad abbracciare Ibrahimovic, dopo qualche scaramuccia vissuta in Europa League quando si incrociò con lui in un Fenerbache-Manchester United.

Tempo di mettere da parte il passato e presentarsi al suo nuovo club. Occasione che avrà il prossimo 16 gennaio, nella conferenza stampa di presentazione, come annunciato direttamente dal Milan, attraverso il proprio sito ufficiale. Ecco quanto rivela il club rossonero: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto d’opzione per l’acquisizione definitiva, dal Sevilla FC le prestazioni sportive del difensore Simon Thorup Kjær. Il difensore danese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2020. Kjær si unirà ai nuovi compagni di squadra a partire da oggi e giovedì 16 gennaio è in programma la conferenza stampa di presentazione, con diretta televisiva sul Club Channel “Milan TV” e sulla App Ufficiale AC Milan. Benvenuto Simon!”.