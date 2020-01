Calciomercato Inter, su Eriksen parla Mourinho: “Conosco già il suo futuro”

Calciomercato: Inter, senti Mourinho: “Non sono un idiota, il calciatore è distratto”

Calciomercato Inter – Eriksen | Arrivano news importanti legate al mercato dell’Inter: Mourinho avrebbe aperto – e questa volta pubblicamente – alla cessione di Christian Eriksen. Ha parlato quest’oggi l’ex tecnico dei nerazzurri, in occasione della vigilia del match di FA Cup contro il Middlesbrough, gara di domani valevole per il ‘Replay’ della competizione: “Non sono un idiota, so di avere un calciatore che si trova in una situazione complicata, è difficile vederlo rendere ad alti livelli”. Poi aggiunge, il tecnico degli Spurs: “Domani gioca, poi arriverà un altro match sabato e credo sarà dei nostri anche in quella. Questi sono i limiti, ma ci sta aiutando. Contro il Liverpool mi trovate d’accordo quando dite che non ha giocato al massimo”.

Notizie Inter, per Eriksen c’è l’apertura di Mou: “Conosco il suo futuro”

Il Tottenham avrebbe chiuso per Gedson Fernandes, centrocampista che sblocca quella è che la trattativa dell’Inter che porta ad Eriksen, anche se Mourinho non si sbilancia quando i colleghi inglesi gli chiedono del nuovo acquisto. Il discorso si sofferma sul calciatore danese, oggetto di desiderio del club nerazzurro. L’Inter vorrebbe prelevarlo sin da gennaio e l’idea di Eriksen sarebbe proprio quella di unirsi al club di Milano. Mourinho poi rilancia, con dichiarazioni scottanti in chiave mercato: “Non so se rimarrà qui dopo gennaio, vi dico che conosco il suo futuro… Ma non ve lo rivelerò”. Per liberarlo, il club di Londra, chiederà almeno 20 milioni.