Calciomercato: il futuro di Allegri è al Barcellona? Le ultime dalla Spagna

Calciomercato, Allegri-Barcellona | Continua ad avere tutti i riflettori su di sé, l’ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. L’allenatore è ormai fermo da più di sei mesi, ma spesso lo si vede in una tribuna o in un’altra, nei diversi impianti dei club di Serie A. Non si allontana dal calcio Max Allegri, pronto a ripartire dalla squadra che più lo convincerà, dopo un periodo di pausa troppo lungo per uno come lui. Aveva bisogno di staccare un po’ la spina dopo gli innumerevoli scudetti vinti in bianconero. Occhio però, perché non c’è solo il Manchester United o il Milan, in Serie A, su di lui. Potrebbe anticipare il suo rientro, se il Barcellona dovesse convincersi ad esonerare Valverde e puntare tutto su un allenatore della sua caratura.

News dalla Spagna: Allegri si sarebbe offerto al Barcellona

Tutto vero, il Barcellona potrebbe scegliere Massimiliano Allegri per il proprio presente e futuro. Dopo le voci che lo hanno accostato prima all’Italia e al Milan, con un’eventuale ritorno che sarebbe ben accolto per ripartire come i cugini dell’Inter hanno fatto con Antonio Conte, arrivano anche quelle estere. Il Manchester United resta sempre sullo sfondo, ma ecco che appare il Barcellona. Lontano dalle filosofie di gioco di Max Allegri, ma così vicini per i contatti che racconta il portale spagnolo ‘Mundo Deportivo’. L’ex allenatore della Juventus si sarebbe offerto al Barcellona, in attesa di una risposta da parte del club catalano. Ben presto scopriremo di più sulla nuova avventura dell’allenatore italiano.