Torino-Bologna: streaming e diretta, ecco dove vederla – VIDEO

Torino-Bologna streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky o DAZN?

Torino Bologna streaming | Il Torino ospita il Bologna in questa 19esima partita di campionato. I granata vengono da un momento abbastanza positivo, e in questa gara cercheranno di ottenere bottino pieno per risalire ancora di più verso la zona Europa. Occhio però agli uomini di Mihajilovic, intenzionati a fare bene anche in trasferta. Si prospetta un match intenso ed equilibrato. La sfida andrà in scena domenica 12 gennaio alle ore 15.00. La gara sarà trasmessa dai canali Sky Sport.

La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, il canale consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming.

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan – commento Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo