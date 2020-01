Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca e Sarri

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali

Roma-Juventus formazioni ufficiali | Questa sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la partita regina degli anni ’80 tra i giallorossi e la capolista Juventus in una partita valida per la 19° giornata della Serie A 2019-2020. Mentre la Juventus sta proseguendo un lungo testa a testa con l’Inter, con cui è attualmente distanziata da una sola lunghezza (ma con una partita da giocare) in vetta alla classifica, la Roma, attualmente in quarta posizione, vuole farsi avanti per essere il più possibile a ridosso delle due contendenti. Roma e Juventus si sono, ad oggi, scontrate 186 volte tra Serie A e Coppa Italia: i bianconeri hanno vinto 88 volte, i giallorossi 47, mentre i pareggi sono stati 51. La Juventus ha in tutto segnato 286 reti, mentre la Roma ne ha realizzate 199. Il primo incontro ufficiale tra le due squadre risale al 1930 e si disputò nella Capitale quando i padroni di casa vennero sconfitti per 3-2 dai bianconeri. Il match più recente risale invece al maggio dello scorso anno, quando la Roma si impose per 2-0 con reti di Florenzi e Dzeko.

Le scelte dei tecnici

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Çetin, Bruno Peres, Spinazzola, Cristante, Under, Kalinic. Allenatore: Fonseca.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, de Ligt, Rugani, Danilo, De Sciglio, Matuidi, Emre Çan, Douglas Costa, Higuain, Pjaca, Bernardeschi.

Allenatore: Sarri.