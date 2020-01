Calciomercato Napoli: Kumbulla e Rrahmani nel mirino di tre big d’Europa

Calciomercato Napoli: le big d’Europa su Kumbulla e Rrahmani del Verona

Calcio Mercato Napoli Kumbulla e Rrahmani | Napoli, Inter e Fiorentina non sono le uniche squadre su Kumbulla e Rrahmani dell’Hellas Verona. Sul primo, giovane difensore classe 2000, c’è il forte interesse di Chelsea, Manchester United e Borussia Dortmund. Stesso discorso anche per Amir Rahmani, alle prese con una buona stagione alla sua prima in Serie A. Per quest’ultimo, sembra davvero ai dettagli la trattativa con il Napoli, ma l’affare potrebbe complicarsi qualora dovessero fare un tentativo una delle tre big d’Europa.

Kumbulla e Rrahmani, ci sono Chelsea, Manchester United e Borussia Dortmund

Napoli e Inter non sono le uniche a seguire i due difensori centrali dell’Hellas Verona, che tanto stanno facendo bene con Juric. Come riportato da Sky Sport, nell’edizione di mercato, infatti, su Amir Rrahmani e Marash Kumbulla ci sono Chelsea, Manchestr United e Borussia Dortmund. Tutti e tre i tre club hanno mandato osservatori per la partita che si è giocata quest’oggi tra Hellas Verona e Genoa di Serie A. Il Napoli spinge, l’Inter resta alla finestra e la Fiorentina ci spera, intanto tre big d’Europa si sono fatte vedere e presto potrebbero bussare alla porta del Verona, dopo che si sono già presentati in Italia visionare da vicino i due difensori nel mirino dei club italiani.