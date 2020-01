Calciomercato Milan, Paquetà non andrà al Flamengo: i dettagli

Calciomercato Milan, Paquetà non andrà al Flamengo

Calciomercato Milan Paquetà | Il tecnico del Milan Stefano Pioli è stato accontentato praticamente in diretta. Venerdì all’ora di pranzo, presentando la partita contro il Cagliari,

aveva sottolineato l’urgenza di un innesto in difesa. Già prima di cena è stato raggiunto l’accordo con Simon Kjaer, Atalanta e Siviglia, per il trasferimento del danese in rossonero. L’attenzione si concentrerà poi sugli altri reparti. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione online della Gazzetta dello Sport.

Mercato Milan, il brasiliano non si muove

La prima operazione nel mirino è con i concittadini. La prossima settimana è previsto un incontro con la dirigenza dell’Inter. All’offerta per Politano, i nerazzurri hanno ribattuto

chiedendo Kessie. La trattativa è considerata non conveniente dall’amministratore delegato del Milan Gazidis. Ma se ne parlerà ancora. Se dovesse andare in porta l’incastro Boban, Maldini e Massara intensificherebbero i contatti pe12r Alfred Duncan, che il Sassuolo però valuta non meno di 20 milioni. Sarebbe il sostituto ideale di Kessie. Per il resto occorrono soldi e i soldi possono arrivare solo da Suso, Calhanoglu, Piatek e Paquetà. Sul versante del brasiliano c’è da registrare il corposo interesse del Flamengo per un prestito con diritto di riscatto. Ma il Flamengo non verrà accontentato. Paquetà parte solo per cash e per non meno di 30 milioni di euro.