Calciomercato Milan, Andrè Silva può tornare: Rebic verso l’Eintracht

Calciomercato Milan: movimenti in attacco, Andrè Silva ritorna in Italia

Calcio Mercato Milan Andrè Silva | Il Milan vince contro il Cagliari, e ritrova finalmente gioia e fiducia, cose che nelle ultime gare erano un po mancate alla squadra di Pioli. Ripartenza in campionato, e adesso testa anche al mercato, dove i rossoneri cercheranno di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Prima di andare ad investire però, Maldini e Boban vogliono gestire al meglio la situazione per quanto riguarda le uscite, con qualche giocatore al momento dato per partente.

Uno di questi è sicuramente Piatek, autore di una brutta stagione, e anche ieri relegato in panchina dal suo tecnico. Il polacco però potrebbe non essere il solo ad essere ceduto in quel reparto: si valuta anche la questione Rebic, mai esploso in Serie A, e vicino al ritorno all’Eintracht. A quel punto al Diavolo servirà un rinforzo, e stando a quanto riportato da cm.it, sembra che si stia valutando la possibilità di rifare lo scambio con Andrè Silva, a secco da qualche mese in Bundesliga.

Rebic e Piatek: da “fenomeni” ad oggetti misteriosi

Il Milan rinasce sotto il segno di Ibra e Leao, e sembra che giorno dopo giorno ci sia sempre meno spazio per Piatek e Rebic. I due giocatori sembravano potessero essere importanti per i rossoneri, ma a quanto pare il loro futuro potrebbe non essere in Italia da qui a poco. Pioli non è più disposto ad aspettare, le cose cambieranno.