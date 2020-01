Calciomercato Juventus, Zaniolo nel mirino: muro Friedkin

Calciomercato Juventus: Friedkin ostacola la corsa a Zaniolo

Calcio Mercato Juventus Zaniolo | La Juventus prosegue il suo percorso di mercato, e prosegue soprattutto la caccia ai talenti. I bianconeri tengono sott’occhio diversi profili interessanti in Italia, tra cui anche Zaniolo. Il giovane centrocampista è un obiettivo sempre nel mirino, e Paratici non lo ha mai perso di vista, anche quando le cose sembravano andare verso un’altra direzione. Il classe 99′ sta vivendo una buona stagione con la Roma, e il club capitolino vorrebbe blindarlo a tutti i costi con una valutazione superiore ai 40 milioni di euro.

Purtroppo per la Vecchia Signora però, questo non è l’unico ostacolo nella trattativa per Zaniolo: il cambio società di Friedkin potrebbe bloccare l’affare. Il motivo? Il nuovo proprietario difficilmente vorrà subito privarsi di uno dei giocatori più importanti e talentuosi della squadra, specie per favorire una diretta rivale. Questa la notizia riportata da cm.com.

Notizie Juventus: tentativo anche per Pellegrini

Zaniolo è indubbiamente un obiettivo della Juventus, ma non è l’unico giocatore giallorosso ad interessare Paratici e dirigenza. Nel mirino c’è anche Pellegrini, il quale sta avendo una decisiva esplosione in questa stagione. Il centrocampista piace parecchio dalle parti di Torino, e pare ci sia già la strategia per tentare di prenderlo. Una contropartita potrebbe sbloccare la trattativa, questa la situazione.