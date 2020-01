Calciomercato Inter, Young ai dettagli ma non solo: ore decisive per tre operazioni

Calciomercato Inter, Ashley Young ad un passo: i nerazzurri fanno mercato in Premier

Calciomercato Inter – Young | Gennaio, assieme al mercato, è entrato finalmente nel vivo. E’ il mese adatto per i rinforzi che servono ai nerazzurri, in particolar modo dopo l’ennesima denuncia alla cosiddetta ‘coperta corta’ del proprio allenatore, Antonio Conte. Nessun giro di parole da parte del tecnico che, ancora una volta, ha parlato dei rischi che sta vivendo l’Inter, considerando l’organico ristretto e il bisogno di intervenire sul mercato. Vuole con sé i propri rinforzi e l’Inter starebbe lavorando proprio in tal senso, con le operazioni che portano ai nomi di Young, Giroud ed Eriksen.

Ultime Inter, non solo Young: Giroud ed Eriksen obiettivi concreti

L’Inter si prepara al girone di ritorno – in attesa di conoscere il nome dei ‘campioni d’inverno’ – ed è per questo che l’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, si prepara a rinforzare il proprio tecnico. Stando a quel che rivela la redazione di Sky Sport, l’Inter starebbe limando i dettagli dell’affare Ashley Young, con le parti che sarebbero a lavoro per trovare una soluzione per il costo del cartellino. Sempre dalla Premier, Giroud è in orbita Inter: tra il Chelsea e il club nerazzurro, ci sarebbe una distanza economica minima, di un solo milione di euro. Napoli e Lione avrebbero fatto un tentativo, ma la priorità del francese sarebbe quella di tornare a lavorare con Conte. Sullo sfondo resta sempre Eriksen, con i nerazzurri che vorrebbero capire se esistono o meno le possibilità concrete di aggiudicarselo già per gennaio.