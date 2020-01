Calciomercato Inter: esonero Valverde, c’è Xavi. Vidal resta?

Secondo le ultime che arrivano dalla Spagna sta per scattare l’esonero per Valverde: e non per i risultati. Al suo posto Xavi, con il quale Vidal potrebbe restare a Barcellona.

Dalla Spagna, addio per Valverde

I mal di pancia del cileno erano cominciati proprio a causa della panchina. Cui Valverde lo obbligava, e che lui non ha mai digerito. Da lì i mal di pancia, i rumour e quindi l’offerta dell’Inter, che vede nel cileno il rincalzo ideale per Antonio Conte. Oggi quella stessa panca è diventata invece rovente per il mister ed uno dei motivi è proprio la gestione del centrocampista, assieme agli screzi con altre figure importanti dello spogliatoio. Come riferisce Mundo Deportivo quindi, è solo questione di tempo: Xavi è già stato opzionato, il fine della missione a Doha della dirigenza blaugrana era proprio strappare il “sì” dell’ex centrocampista, attualmente tecnico dell’Al Sadd. D’altronde lo stesso ds del club qatariota ha confermato: “C’è una trattativa in corso tra il Barça e Xavi e da parte nostra gli auguriamo la miglior fortuna dovunque vada“.

Mercato Inter, quali conseguenza nell’affare Vidal?

A questo punto, non è detto che il cileno continui ad impuntarsi contro il Barcellona come fatto finora, arrivando addirittura alle vie legali. Con l’arrivo di Xavi invece, secondo MD Vidal diverrebbe una sorta di inamovibile, per cui l’ingaggio del cileno diverrebbe, al massimo, un obbiettivo per il prossimo giugno.