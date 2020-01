Calciomercato Atalanta, Caldara ritorna alla Dea (UFFICIALE)

Tweet on Twitter

Calciomercato Atalanta: riecco Caldara, il comunicato ufficiale

Calcio Mercato Atalanta Caldara | L’Atalanta ritrova Caldara, e stavolta ad annunciarlo è lo stesso club di Percassi in mattinata. Per il difensore è arrivata un’esperienza non positiva al Milan, ed ora rieccolo sotto la guida di Gasperini, tecnico che lo ha fatto esplodere due stagioni fa. Questo il comunicato ufficiale:

“L’Atalanta comunica di aver acquisito dal Milan il calciatore Mattia Caldara a titolo temporaneo della durata di 18 mesi con diritto di opzione. Ritorno a casa per il giocatore, il quale è cresciuto sotto la guida di Gasperini. Il difensore tra il 2016 e il 2018 contribuisce attivamente allo storico raggiungimento dell’Europa League e al record di punti in Serie A, ottenendo anche la convocazione in Nazionale.”

Il tutto condito da parole al miele per il giovane ragazzo, ora chiamato a riscattarsi dopo due stagioni in ombra. I gravi infortuni hanno condizionato la carriera di Caldara, il quale ha vissuto a Bergamo anni magici. La Dea è pronto a rimetterlo in campo, e soprattutto a reinserirlo nelle gerarchie.

Atalanta-Caldara: i dettagli dell’affare

L’Atalanta ritrova Caldara, ecco i dettagli dell’affare: la Dea potrà riscattare il difensore a giugno 2021 pagando al Milan 15 milioni di euro. I rossoneri fino ad allora pagheranno l’ingaggio del centrale. Intanto il Diavolo ha già trovato il sostituto.