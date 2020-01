Mercato Inter, Acuna più vicino: messo fuori rosa allo Sporting

Mercato Inter: i nerazzurri si avvicinano ad Acuna

Mercato Inter Acuna | Continuano i grandi movimenti e i sondaggi di mercato in casa Inter, in assoluto uno dei club più attivi in questo mese di gennaio. Ausilio e Marotta vorrebbero accontentare le richieste di Conte, e intanto valutano più di qualche profilo. Uno dei più interessanti è Acuna, esterno argentino in forza allo Sporting Lisbona. Il Nazionale Albiceleste ha iniziato bene la stagione, ma adesso sembra che le cose stiano andando peggiorando di giorno in giorno.

Il motivo? Il mancato trasferimento ha fatto adirare il giocatore e provocato il suo malumore, il quale stando ad O Jogo, pare abbia avuto una forte discussione con il ds Hugo Viana. Il risultato? Acuna fuori rosa per il match contro il Setubal, e una situazione che per ora sembra irrecuperabile. E’ rottura tra le due parti, l’Inter può sfruttare questa situazione.

Notizie Inter: Acuna può arrivare, ma occhio alla concorrenza

L’Inter resta alla finestra per Acuna, e studia soprattutto le prossime mosse da fare. Il giocatore è intenzionato a lasciare il Portogallo, ma per far si che la trattativa vada in porto bisognerà tener conto della concorrenza. Sia all’estero che in Italia c’è qualche pretendente, i nerazzurri sono pronti alla corsa.