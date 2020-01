Marotta prima di Inter-Atalanta: “Mercato povero, fatto di opportunità. Eriksen? Niente di ufficioso”

Inter-Atalanta, Giuseppe Marotta | Ha parlato ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Inter-Atalanta, l’amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta. Ecco le sue parole.

Marotta nel prepartita di Inter-Atalanta

“In questo momento circolano tanti nomi, fino ad oggi non c’è niente neanche di ufficioso. E’ un mercato molto povero, fatto non di scelte, ma di opportunità. Bisogna valutare il gruppo che abbiamo a disposizione, per capire come possiamo migliorarlo. Eriksen è un giocatore interessante e di prospettiva, al momento non c’è nessuna trattativa. Non arriveremo a fare niente a stretto giro, bisogna valutare ogni singola situazione perché ci sono delle difficoltà oggettive. Questo è un gruppo primo in classifica e va rispettato”.