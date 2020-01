Calciomercato Milan, Piatek verso il Tottenham: la prima offerta

Calciomercato Milan – Piatek verso il Tottenham

Calciomercato Milan – Piatek in uscita. Arrivano maggiori conferme riguardo una cessione di Krzysztof Piatek nel mercato di gennaio. In casa Milan la decisione sembra ormai presa, dopo Mattia Caldara (tornato all’Atalanta), il prossimo calciatore a lasciare il club rossonero sarà l’attaccante polacco arrivato lo scorso gennaio dal Genoa per circa 35 milioni di euro. Un’altra cessione dolorsa per i tifosi del Milan, che avevano abbracciato Piatek con grande entusiasmo soltanto un anno fa. I secondi sei mesi della punta in rossonero non sono stati positivi ed è per questo che sia il club che il calciatore hanno deciso ad una separazione immediata, soprattutto dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Dopo l’Aston Villa in Premier League, ora c’è anche il Tottenham.

Ultime Milan – L’offerta del Tottenahm per Piatek

E’ forte l’interessamento da parte del Tottenham di José Mourinho, soprattutto dopo il brutto infortunio di Harry Kane che dovrà stare fuori fino al termine della stagione. Gli Spurs hanno bisogno a tutti i costi di una punta e sembra che Krzysztof Piatek, in rottura con il Milan, sia l’uomo scelto dal club londinese. Manca l’accordo sia tra i club che tra il Tottenham e il giocatore al momento, per questo squadre come Aston Villa, West Ham e Bayer Leverkusen credono ancora di poter chiudere l’affare. La volontà di Paul Elliott Singer, attuale titolare, in attesa si sviluppi concreti, delle azioni rossonere, è quella di cedere a gennaio Suso, Piatek e Calhanoglu. In uscita anche Borini e Reina.