Calciomercato Milan, Kjaer è fatta: i dettagli

Notizie Milan, Kjaer è ormai rossonero. Come riportato da Sky Sport il centrale danese è ormai un calciatore del Milan. E’ arrivato in serata l’accordo con l’Atalanta ed il Siviglia, proprietario del suo cartellino.

Il Milan ha trovato il rinforzo in difesa che cercava e da tempo. Sarà Simon Kjaer. L’operazione per portare il danese in rossonero è in chiusura: arriva dal Siviglia, via Atalanta, poiché dall’estate scorsa era in prestito ai nerazzurri, sarà lui il rinforzo per Pioli.

Fino ad oggi il centrale ex Palermo in campionato ha collezionato 5 presenze e una in Champions League.

Tuttavia l’affare non è un vero e proprio scambio con Caldara, in quanto il cartellino è di proprietà del Siviglia e Kjaer si trasferirà solo in prestito per questi ultimi mesi di stagione, anche se potrebbe essere inserito un diritto di riscatto intorno ai 6,5 milioni. In ogni caso, molto probabilmente, il Milan acquisterà anche un altro centrale.

Ultime Milan: arriva anche Christensen?

Altro calciatore che piace tantissimo a Milano è il 23enne Andreas Christensen del Chelsea. Il danese, che ha già collezionato 166 partite da professionista tra i blues (84) e il Borussia Mönchengladbach (82), in questa stagione è finito ai margini delle scelte di Frank Lampard, che gli ha concesso 12 presenze per 1.027 minuti giocati.