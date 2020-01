Calciomercato Fiorentina, Cutrone è un nuovo attaccante viola (UFFICIALE)

Calciomercato Fiorentina: Cutrone arriva, c’è l’ufficialità

Calcio Mercato Fiorentina Cutrone | La Fiorentina si rinforza, e accoglie ufficialmente il suo nuovo attaccante: Patrick Cutrone. L’ex bomber del Milan arriva dal Wolverhampton, e pochi minuti fa è stata ufficializzata la trattativa. Ecco il comunicato direttamente dal sito ufficiale viola:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, dal Wolverhampton Wanderers FC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Patrick Cutrone. Cutrone, nato a Como il 3 gennaio 1998, nonostante la giovane età, ha già realizzato 27 gol con la maglia del Milan tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Il nuovo calciatore della Fiorentina fa parte, inoltre, dell’Under 21 azzurra con la quale ha collezionato 19 presenze mettendo a segno 7 reti”.

Arrivo importantissimo soprattutto viste le difficoltà della squadra di Firenze in zona offensiva.

Cutrone: un bomber per Firenze

La trattativa per Cutrone è stata complicata ed importante, e adesso finalmente la Fiorentina potrebbe ritornare ad avere in attacco una punta in grado di trascinare il reparto. L’ex Milan ritorna in Italia con più fame di prima, dopo un’esperienza non felicissima in Inghilterra. La Serie A lo riaccoglie a braccia aperte, e soprattutto il tecnico viola Iachini è pronto a schierarlo al centro del proprio attacco. Firenze torna a sorridere, Patrick ha tanta voglia di stupire ancora. Queste le parole del patron Commisso sull’affare.