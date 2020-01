Calciomercato Sampdoria, fatta per Tonelli: domani sarà in città

Calciomercato Sampdoria – Tonelli | Lascia Napoli e lo fa per la seconda volta Lorenzo Tonelli. Torna ancora una volta alla Sampdoria, dopo l’esperienza dello scorso anno. Per lui sarà una nuova avventura ai blucerchiati, dopo quella della passata stagione. Il centrale difensivo del Napoli non ha trovato molto spazio con i partenopei ed è per questo che ha scelto di andare via ancora una volta dal club partenopeo. Arriva in prestito e l’operazione sarebbe praticamente cosa fatta stando a quel che riporta CalcioNapoli24.it attraverso le proprie news di calciomercato.