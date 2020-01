Calciomercato Milan, Politano aspetta il via libera dell’Inter

Calcio mercato Milan, Politano ha accettato l’offerta

Calcio mercato Milan – Politano | Arrivano le ultime notizie di mercato da Sky Sport: riguardo un possibile approdo di Matteo Politano al Milan in questa sessione di mercato. L’Ac Milan è ad un passo dalla cessione di Borini all’Hellas Verona (accordo ormai raggiunto). Affare impostato sulla base di un prestito di 6 mesi con l’Hellas. Notizia delle ultime ore è anche quella di un clamoroso passaggio di Suso alla Sampdoria. Il club rossonero continua a trattare diverse cessioni per poi portare a disposizione di Stefano Pioli volti nuovi. Dopo Ibra, infatti, in attacco potrebbe arrivare l’ex Sassuolo che è in uscita direttamente dai ‘cugini’ dell’Inter.

Politano al Milan, in uscita Borini e Suso

Matteo Politano ha già detto sì al Milan. L’esterno d’attacco ex Sassuolo sarebbe felice di restare a vivere a Milano. Lontano dunque il suo approdo verso Napoli (nel possibile scambio con l’Inter con Llorente). Nella giornata di ieri, gli agenti di Politano, sono stati a casa Milan per trattare con Boban e Maldini, dove pare sia arrivato un principio d’accordo tra le parti. L’attaccante rientra perfettamente nei parametri economici del club rossonero, ora bisognerà trovare l’intesa con l’Inter, che non avrebbe nessun problema ad aprire alla cessione. Il club nerazzurro aspetta di sbloccare l’uscita di Politano e Gabigol per fiondarsi su Vidal ed Eriksen in questa sessione di mercato. L’attaccante è stato scavalcato nelle gerarchie di Antonio Conte anche dal giovane Esposito.