Torino-Genoa, Mazzarri in conferenza stampa

Ultime Torino calcio – Mazzarri in conferenza. Il Torino inizia la propria avventura in Coppa Italia. I granata si ritroveranno di fronte il Genoa di Davide Nicola, che alla sua prima da allenatore del club ligure ha ottenuto al vittoria per 2-1 in Serie A contro il Sassuolo. Il Genoa ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia grazie alla vittoria per 3-2 contro l’Ascoli. Il Match si giocherà domani sera, alle 21.15. Entrambe le squadre arrivano al match con il sorriso: il Genoa (come appena detto) ha vinto in casa contro il Sassuolo, il Torino, invece, ha conquistato 3 punti sul difficilissimo campo della Roma, 0-2 con doppietta di Belotti. La gara si giocherà stadio Olimpico Grande Torino, dove, quest’oggi, il tecnico dei granata Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa.

Torino-Genoa Coppa Italia, Mazzarri

“L’unico riferimento che abbiamo di questo Genoa è quello di qualche giorno fa contro il Sassuolo. L’arrivo di Nicola ha fatto effetto. Partita complicata, c’è la variabile del dentro o fuori che ci deve motivare ancor di più. Ma se siamo concentrati su noi stessi possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo passare il turno a tutti i costi.

Vogliamo dare continuità ai nostri risultati, sono vietati i cali di tensione. A Roma abbiamo dimostrato che se giochiamo come sappiamo, palla a terra, ce la giochiamo con chiunque. Abbiamo tanti infortunati, quindi sarebbe stato meglio giocare una volta a settimana. Non ci voleva la squalifica di Verdi, a Roma avevamo grande equilibrio. Farò le scelte anche prendendo in considerazione la sfida contro il Bologna di Serie A. Iago Falque sta benissimo, oggi guardo la partitina e decido se portarlo in panchina.

Belotti, Nkoulou, Sirigu e Rincon sono fondamentali. Se loro fanno bene, trasmettono fiducia a tutti gli altri. Domani voglio una squadra concentrata come se fosse una finale di Champions League.

Cessioni? Fino al 13 nessuno deve chiedermi nulla, siamo in piena emergenza. Dopo il 13 se qualcuno farà qualche ragionamento in ottica di una cessione lo ascolterò”.