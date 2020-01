Notizie As Roma, infortunio Mkhitaryan: c’è la lesione, salterà la Juventus

Notizie As Roma – Infortunio Mkhitaryan | Aveva accusato un fastidio nei giorni scorsi, a seguito dello scontro di gioco con Meitè nell’ultima sfida disputata contro il Torino. Giungono nuove notizie sul calciatore della Roma: Paulo Fonseca perde per infortunio un altro calciatore e questa volta si tratta dell’armeno Henrikh Mkhitaryan. Era in dubbio, ma ora la notizia è certa: l’ex Manchester United e Arsenal salterà la sfida di domenica sera contro la Juventus e il tecnico giallorosso dovrà fare a meno di lui. Al contrario, Zaniolo sembra poter recuperare, ma sarà monitorato giorno per giorno fino al fischio d’inizio della sfida contro i bianconeri.

Ultime Roma, infortunio Mkhitaryan: le condizioni e il rischio sul lungo stop

Henrikh Mkhitaryan salterà la sfida contro la Juventus. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali quest’oggi che hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra, in seguito all’intervento subito da Meité nel corso della sfida contro il Torino. La Roma continuerà a valutare il giocatore nei giorni successivi, ma è evidente che non sarà preso in considerazione per la sfida contro la Juve di domenica sera. Il giocatore però rischia un lungo stop e in casa Roma c’è preoccupazione sul giocatore. Si tratterebbe del trentunesimo infortunio della stagione per il club giallorosso, che continua ad avere problemi legati a queste vicende. Per Mkhitaryan, inoltre, si tratta della seconda volta in sei mesi.