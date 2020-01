Calciomercato Napoli, arriva Seri se salta Lobotka

Mercato Napoli – Seri se salta Lobotka

Calciomercato Napoli – Jean Michael Seri, centrocampista di proprietà del Fulham e attualmente in prestito al Galatasaray, torna nel mirino del calcio Napoli. L’affare che porterebbe a Stanislav Lobotka continua a non sbloccarsi e il Napoli pensa ad altri sostituti. Chiuso l’affare per Diego Demme, il calciatore del Lispia arriverà già questa sera in Italia e domani sarà a Napoli. Gattuso però ha bisogno di altri rinforzi per il suo 4-3-3, per questo si pensa a Seri qualora non dovesse concludersi l’accordo con il Celta Vigo per Lobotka.

Ultimissime Napoli, Seri o Lobotka

Il Napoli ha concluso in pochissime ore per Diego Demme del Lipsia, ma non sarà l’unico acquisto a centrocampo. Il club di De Laurentiis, continua a trattare per Lobotka. Giuntoli impegnato in queste ore per raggiungere l’accordo con il Celta Vigo (raggiunto quello con il calciatore), ma come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ci sono tante altre alternative.

Se la trattativa per Lobotka non si dovesse sbloccare (distanza economica di 2-3 milioni tra domanda e offerta tra Celta Vigo e Napoli), l’obiettivo per il centrocampo di Gattuso diventerebbe Jean Michel Seri. Il centrocampista di proprietà del Fulham attualmente si trova in Turchia, in prestito al Galatasaray. Sul calciatore c’è anche il forte interesse del Lione, ma i primi contatti che gli azzurri hanno avuto per il giocatore si sono rivelati positivi. Seri è già stato accostato spesso in passato al Napoli.