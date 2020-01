Calciomercato Napoli – Demme e Lobotka, chiuso il doppio colpo

Mercato Napoli – La SSC Napoli vicina alla chiusura del doppio colpo a centrocampo. Nella giornata di ieri sembrava essersi complicata la pista che porta a Stanislav Lobotka, con il nome di Demme spuntato fuori, ora però pare che il Napoli voglia chiudere per entrambi. La società pare che voglia regalare a Gennaro Gattuso più soluzioni a centrocampo (l’attuale punto debole del Napoli), così da facilitare il gioco con il suo 4-3-3. Secondo le ultime notizie arrivate da Sportitalia, è molto vicina la chiusura per due centrocampisti e non più soltanto per uno. Uno arriverà dalla Bundesliga e l’altro dalla Liga Spagnola. Domani Demme già a Napoli!

Cambiano dunque i piani del calcio Napoli. Inizialmente, la società puntava all’acquisto di un solo centrocampista da regalare a Gattuso per gennaio, mentre ora pare che si voglia portare subito un doppio colpo. I due nuovi acquisti arrivano dal Lipsia e dal Celta Vigo: si tratta di Diego Demme e Stanislav Lobotka. Giuntoli continua a lavorare nelle ultime ore per concludere la combo prima della gara di Serie A con la Lazio. Arrivano aggiornamenti importanti da parte di Sportitalia riguardo il Napoli che si potrebbe permettere di chiudere due acquisti a centrocampo. Diego Demme per 12 o 13 miloni più Stanislav Lobotka per 18 o 20. Individuati i due obiettivi, entrambe le trattative sono ben impostate e quasi in dirittura d’arrivo. Operazione complessiva da 30-35 milioni.

Il Napoli ha l’ok di entrambi i calciatori, che spingono per approdare in azzurro il prima possibile. Lobotka ha già comunicato al Celta Vigo di avere l’accordo con il Napoli, tanto da non mettersi a disposizione del proprio allenatore la scorsa domenica nel match contro l’Osasuna, postando anche sui social immagini che lo immortalavano mentre guardava Napoli-Inter. Diego Demme, invece, sogna di essere allenato da Gattuso, visto che più volte ha raccontato che l’ex Milan è sempre stato il proprio idolo e modello di calciatore. Domani il calciatore sarà già a Napoli.