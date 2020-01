Milan, l’agente di Rodriguez: “Vuole giocare nel Fenerbahce”

Calciomercato Milan – Ricardo Rodriguez verso la Turchia

Ultime Milan – Ricardo Rodriguez vuole il Fenerbahce. Il terzino rossonero è messo sempre più ai margini del progetto del Milan. L’acquisto e l’esplosione di Theo Hernandez hanno complicato la carriera di Rodriguez al Milan, ora sembra essere arrivato il momento di una cessione anche in vista degli Europei estivi. Rodriguez è in cerca di minutaggio, nelle ultime settimane si era parlato di un possibile trasferimento al Napoli. La SSC Napoli è in cerca di un terzino mancino visto le condizioni di Ghoulam e con l’arrivo di Gattuso (ex allenatore di Rodriguez al Milan) l’affare sembrava potersi concludere senza troppe difficoltà. Ora però il suo agente e il calciatore escono allo scoperto, la scelta è stata fatta.

Ultime Milan – Rodriguez ha scelto

La scelta di Ricardo Rodriguez sembra ormai fatta. Il Milan si prepara alla cessione del terzino svizzero. A spingere sempre di più verso la cessione è l’agente del calciatore rossonero. Gianluca Di Domenico, procuratore del calciatore svizzero, ha infatti parlato ai microfoni della tv turca ‘Trt Sport’, annunciando quasi in anticipo il passaggio di Ricardo al Fenerbahce: “Il giocatore è stato di recente a Istanbul per una vacanza. Gli piacerebbe vivere lì, mi ha confessato che per lui si tratta do una delle città più belle al mondo. Il mio assistito vuole giocare nel Fenerbahce. L’accordo ancora non è stato trovato tra le parti, ma se la società turca vuole si può arrivare a un accordo in tempi rapidi con noi e con il Milan”.