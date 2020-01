Kurtic per Sanabria, incontro tra Spal e Genoa in Lega Calcio

Calciomercato Serie A – Genoa e Spal lavorano allo scambio Antonio Sanabria per Jasmine Kurtic. Il centrocampista sloveno è diventato oggetto di desiderio di tantissime squadre di Serie A, come Parma e Torino che propone Meité e Bonifazi. Intanto, come riportato da Sky Sport, in queste ore potrebbe esserci l’incontro tra Spal e Genoa, il club ligure è in abbondanza in attacco e vuole proporre Sanabria che piace molto alla Spal (in cerca di una punta da affiancare a Petagna). Gli altri club di A restano in attesa di aggiornamenti, i prossimi giorni possono essere decisivi per la cessione di Kurtic.

Kurtic per Sanabria, incontro tra i club

In Lega Calcio, come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, non si parlerà solo del possibile affare Barrow al Bologna. Infatti, Genoa e Spal sono a lavoro e si incontreranno per parlare di due possibili operazioni che nelle ultime ore potrebbero diventare molto concrete. Sanabria a Ferrara con la possibilità di portare Kurtic a Genova. L’attaccante dei rossoblu è l’ipotesi numero uno per la squadra di Semplici, dopo le complicazioni avute per per Pinamonti (costretto a stare a Genova fino alla prossima estate). Oggi si cercherà di fare dei passi in avanti per questo scambio. Preziosi vuole chiudere il prima possibile per il centrocampista sloveno della SPAL. Kurtic ha totalizzato 16 presenze e 2 gol in questa stagione di Serie A.

Resta forte l’interesse di Parma e Torino che sta pensando a un suo ritorno. Nell’operazione può tornare a Ferrara anche Kevin Bonifazi.