Ultime Roma, infortunio per Mkhitaryan: le condizioni e i tempi di recupero

Henrikh Mkhitaryan si è fermato a causa di un problema alla coscia destra: la sua presenza contro la Juventus è fortemente a rischio.

Notizie Roma, stop per Mkhitaryan

Buone e cattive notizie oggi per i giallorossi, che devono ritrovare al più presto la via del successo dopo l’inatteso passo falso casalingo contro il Torino. Alla gara dell’Olimpico ha preso parte, per circa 30 minuti, anche il centrocampista armeno che potrebbe saltare invece il prossimo impegno. Un trauma contusivo l’ha bloccato, le sue condizioni saranno valutate nelle prossime 48 ore: è difficile che possa prendere parte alla prossima gara dei giallorossi, sempre in casa contro la Juve. Come si legge nel report della Roma, ci sono stati problemi anche per Zaniolo, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni (non sono previsti neanche ulteriori esami), nonostante oggi abbia svolto soltanto allenamento in palestra.

Roma, buone news da Cristante

Le buone nuove riguardano invece Cristante, che ha svolto parte dell’allenamento con il resto del gruppo e sarà a breve a piena disposizione di mister Fonseca, di ritorno dal’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campo per lungo tempo. Ancora allenamento a parte invece per Fazio, mentre Kluivert, Zappacosta, Pastore e Santon proseguono il lavoro di recupero dai rispettivi infortuni.