Calciomercato Napoli, incontro per Amrabat

Mercato Napoli – Sofyan Amrabat sempre più verso il Napoli. La SSC Napoli prova a chiudere per giugno in queste ore di mercato il doppio colpo dal Verona. Arrivano aggiornamenti importanti da parte di Sky Sport riguardo il mercato del Napoli. Il club azzurro ha già raggiunto l’accordo economico con l’Hellas Verona per acquistare in vista della prossima stagione sia il difensore Amir Rrahmani che il centrocampista Sofyan Amrabat. Per il centrocampista di origine marocchine manca ancora l’accordo con il calciatore e i suoi agenti. Incontro svolto a Milano in queste ore con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Calcio Napoli mercato, le ultime su Amrabat

Ecco quanto riportato da Luca Marchetti di Sky Sport durante lo speciale sul calciomercato:

“Incontro concluso in queste ore a Milano tra il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e gli agenti del calciatore Sofyan Amrabat. Il nodo resta quello sugli anni di contratto: il Napoli offre 5 anni ma il calciatore chiede non oltre i 4 anni. In più richiesta netta da parte del calciatore e gli agenti per inserire una clausola rescissoria. Il Napoli non vuole inserire la clausola rescissoria già dalla prima firma, sembra che il calciatore già pensi a una cessione post Napoli. La trattativa si prolunga per questo motivo”.