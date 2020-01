Calciomercato Inter, Young molto vicino: l’inglese ha detto si

Calciomercato Inter: trattativa ben avviata per Young

Calcio Mercato Inter Young | Inter scatenata sul mercato, dove su richiesta di Conte si proverà a rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. I nerazzurri cercando innesti anche in difesa, dove pare sia arrivata nelle ultime ore una svolta inattesa per quanto riguarda un terzino. Parliamo di Ashley Young, inglese e capitano del Manchester United. Il difensore sembra abbia già detto di si, la trattativa è ben avviata e potrebbe concludersi da qui a poco. Questa la notizia riportata da Sky Sport. Intanto in difesa c’è Dimarco in uscita, ecco dove può andare.

Chi è Ashley Young

Arrivato all’età di 34 anni, l’esterno inglese non ha bisogno di presentazioni. Dalle forti caratteristiche offensive, sarebbe il rincalzo ideale per il mister e per dare un ricabio agli esterni fin qui stremati. Il suo contratto in scadenza nel 2020 lo rende una sorta di occasione di mercato: qualora non si liberasse a 0 dallo United, il costo del suo cartellino sarebbe comunque minimo. Non è da escludere l’ipotesi prestito, ma sembre meno probabile. Fino a questo momento ha disputato 18 partite in totale, tra Premier League e coppe, mettendo a segno 1 gol e 1 assist.

La conferma di Solskjaer

Proprio questa sera i media inglesi hanno chiesto al tecnico dei Red Devils della possibilità che l’esterno parta, la risposta è stata laconica: “Non parlo di calciatori che potrebbero partire“. Se non è un indizio questo…