Calciomercato Inter, Vidal si allontana: United pronto al rilancio

Calciomercato Inter: lo United ostacola i nerazzurri nella corsa a Vidal

Calcio Mercato Inter Vidal | Grande momento per l’Inter, che in campionato ha trovato un’altra vittoria importante nel match di ieri sera contro il Napoli. I nerazzurri proseguono spediti il loro percorso di crescita, ma è sempre più probabile la volontà della società di cambiare qualcosa in rosa, sia in entrata che in uscita. Soprattutto a centrocampo Conte vorrebbe un altro giocatore, viste soprattutto le situazioni di Sensi e Barella, ancora leggermente acciaccati. Il profilo numero uno da seguire è sempre lo stesso: Arturo Vidal, pupillo del tecnico nerazzurro e preda principale da diverse settimane.

Il centrocampista cileno però non è facile da raggiungere, specie viste le richieste alte del Barcellona e la concorrenza. Occhio soprattutto al secondo fattore, con il Manchester United che vorrebbe anticipare l’Inter sull’obiettivo comune. Stando a quanto riportato dal Daily Express inoltre, pare che i Red Devils abbiano intenzione di avanzare un’offerta di circa 20 milioni di euro per Vidal.

Inter-Vidal: Barcellona l’ostacolo

Vidal è l’obiettivo principale dell’Inter, ma al momento non sembra esserci lo sbocco nella trattativa. L’ostacolo maggiore ad oggi è rappresentato dalla volontà del club blaugrana, intenzionato ad affidarsi ancora una volta al cileno. Questa la situazione riportata dalla nostra redazione.