Napoli-Inter: gli highlights video della partita

Napoli-Inter : gli highlights video del match

Napoli Inter Highlights | L’Inter sta vincendo 2-1 in casa del Napoli alla fine del primo tempo nella gara valida per la 18° giornata di Serie A. A segno Lukaku con una doppietta al 14′ e al 33′. Di Milik al 39′ la rete che ha riportato in partita i padroni di casa.

La sintesi e le emozioni del match

L’Inter grazie ad una doppietta di Romelu Lukaku chiude in vantaggio 2-1 il primo tempo della sfida con il Napoli al San Paolo. Per il Napoli ha accorciato le distanze Milik al 39′. L’attaccante belga dell’Inter, invece, è andato a segno al 14′ con un sinistro vincente e al 33′ con un sinistro dal limite complice però un grave errore di Meret che è sulla palla ma sbaglia a respingere e si fa passare il pallone sotto le gambe. Al 62′ il gemello di Lukaku, Lautaro Martinez, allarga il solco tra le due squadre. Lautaro Martinez si trova nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all’interno dell’area e da li riesce a segnare all’angolino basso di sinistra. E’ il gol dell’ 1-3. Sono 146 i confronti in Serie A tra Napoli e Inter: 46 le vittorie azzurre, 36 i pareggi e 64 i successi dei nerazzurri. Per quanto riguarda le sfide giocate al San Paolo il bilancio recita 37 successi del Napoli, 17 dell’Inter e 19 pareggi.

LA SINTESI NEL DETTAGLIO E IL TABELLINO